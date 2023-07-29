Спецназовцы СБУ уничтожили вражеский 'Солнцепек', 13 танков и 8 артиллерийских систем. Видео

Спецназовцы Службы безопасности Украины эффективно демилитаризируют российскую оккупационную армию. Защитники страны уничтожают технику и личный состав армии страны-агрессора.

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В течение недели бойцы утилизировали десятки единиц вражеской техники. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Одной из пораженных целей армии РФ стала тяжёлая огнемётная систем "Солнцепек". Спецназовцы СБУ сожгли технику путинской армии с помощью дронов-камикадзе.

Кроме этого, бойцы Службы безопасности утилизировали десятки единиц бронетехники российской оккупационной армии. Воины уничтожили 13 танков разных модификаций, 8 артиллерийских систем и две реактивных системы залпового огня.

Также захватчики лишились двух систем противовоздушной обороны и трех станций радиоэлектронной борьбы. Спецназовцы СБУ сожгли 11 бронированных авто и 32 единицы автомобильной техники армии РФ. Оккупанты также потеряли комплекс видеонаблюдения, 28 оборонительных сооружений и 4 огневых позиции.

Бойцы СБУ во взаимодействии с побратимами-артиллеристами ВСУ "намолотили" 255 россиян и еще около 30 единиц техники и других целей.

Напомним, спецназовцы центра специальных операций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" ликвидировали 26 целей противника. В результате эффективных действий защитников враг потерял много техники.

Ранее сообщалось, что за сутки 28 июля Силы обороны Украины "денацифицировали" на фронте еще 390 военных российской оккупационной армии. Так, общая численность потерь в войне государства-террориста уже достигла 245 220 военных РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на фронте на востоке Украины Силы обороны ликвидировали еще одного российского пропагандиста и оккупанта с позывным "Карлсон". Захватчик воевал в чеченском подразделении "Ахмат";

– спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что на Бахмутском направлении благодаря успешным операциям ВСУ ежедневные потери противника приближаются к уровню, который был зарегистрирован во время штурма Бахмута со стороны наемников из ЧВК "Вагнер". Оккупантам постоянно нужна ротация.