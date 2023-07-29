Силы обороны отминусовали 390 оккупантов, танк и 11 артсистем врага за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки, 28 июля, Силы обороны Украины "денацифицировали" на фронте еще 390 военных российской оккупационной армии. Так, общая численность потерь в войне государства-террориста уже достигла 245 220 военных РФ.

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Об этом утром 29 июля сообщили в Facebook Генеральный штаб ВСУ. Кроме того, украинские бойцы утилизировали 26 единиц вражеской техники.

В частности, ряды вражеской армии поредели на 1 танк (всего за время полномасштабной войны 4191), 6 боевых бронированных машин (8167), 11 артиллерийских систем (4786), 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7247) и 1 единицу специальной техники (710).

Напомним: на концерт Кобзона, в частности, отправился командир батальона РФ "Призрак" Артур Богаченко. По данным росСМИ, это уже третий командир указанного батальона, которому "не повезло".

"В 2015 году при покушении неизвестными лицами был ликвидирован Алексей Мозговый, а в 2020 году в ДТП разбился Алексей Марков", – уточнили в сообщении.

Кроме того, министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как спецназовцы из рядов Сил обороны уничтожили еще одну хваленую оккупантами тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепек". Помог защитникам в этом украинский FPV-дрон.

На кадрах видно, как украинская "птичка"-камикадзе преследует вражескую технику, полностью заряженную, очевидно, предусмотренными для нее снарядами 220-мм калибра. Ведь после поражения "Сонцепек" не просто взорвался, а начал разбрасывать вокруг "фейерверки".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на фронте на востоке Украины Силы обороны ликвидировали еще одного российского пропагандиста и оккупанта с позывным "Карлсон". Захватчик воевал в чеченском подразделении "Ахмат";

– спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что на Бахмутском направлении благодаря успешным операциям ВСУ ежедневные потери противника приближаются к уровню, который был зарегистрирован во время штурма Бахмута со стороны наемников из ЧВК "Вагнер". Оккупантам постоянно нужна ротация.