У Бахмута войска РФ понесут потери почти на уровне с ЧВК 'Вагнер': Череватый сказал, сколько захватчиков погибает в день

На Бахмутском направлении благодаря успешным операциям ВСУ, ежедневные потери противника приближаются к уровню, который был зарегистрирован во время штурма Бахмута со стороны наемников из ЧВК "Вагнер". По Лимано-Купянскому направлению прошедшие сутки прошли относительно спокойно, что объясняется перегруппировкой российской армии на этом участке.

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Об этом в эфире канала Freedom рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Украинские военные уничтожили 2 САУ "Гвоздика", 4 состава, 3 БпЛА и один дрон-камикадзе.

"Бахмутское направление, 567 раз в сутки кафиры нанесли удары всеми видами артиллерии. 1 авианалет, 8 боеприкосновений. 89 окупантов уничтожены, 133 ранены, двое пленили", — сообщил Сергей Череватый.

По словам Череватого, украинские военные успешно уничтожили 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 4 состава противника, 3 беспилотных летательных аппарата и один ударный дрон-камикадзе.

"Потери врага уже близки к тем, что были во время атак "Вагнера". Им постоянно нужная ротация. Они подтягивают из боеспособных, десантных подразделений и подразделений мотострелковые регулярной армии, которые имеют реальную силу", — сообщил Сергей Череватый.

По его утверждению, оккупанты активно привлекают для участия в вооруженных действиях подразделения "Барс", территориальные войска и другие частные военные компании.

Ранее сообщалось, что воины ВСУ возле Бахмута взяли в плен двух оккупантов-наркоманов.

Они, находясь на передовой, курили траву и заявили, что делать это им "замполит позволил".