В Украине ликвидировали пропагандиста, который воевал в 'Ахмате' и командовал подразделением БПЛА. Фото

На фронте в Украине ликвидировали еще одного российского пропагандиста и оккупанта. Россиянин Даниил с позывным "Карлссон" был "демилитаризован" на востоке.

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Захватчик воевал в чеченском подразделении "Ахмат" и вел пропагандистский канал, на котором распространял фейки о войне в Украине. О ликвидации оккупанта сообщили на этом канале в среду, 26 июля.

"На связи администратор канала. Сегодня, 26 июля, погиб "Карлссон", выполняя боевую задачу. Его звали Даниил", – говорится в сообщении.

Российские пропагандисты пишут, что "Карлссона" уничтожили под Клищиевкой Донецкой области. Там он воевал в военном формировании главы Чечни Рамзана Кадырова – "Ахмат". В частности, кадыровец был командиром отряда БпЛА.

РосСМИ отмечают, что ликвидированного захватчика звали Даниил, и он также дружил с помощником Кадырова – Апты Алаудиновым.

Ранее стало известно, что на Донетчине украинские воины ликвидировали российского пропагандиста и оккупанта, командира взвода БПЛА Михаила Лучина.

Друг уничтоженного ранее пропагандиста Владлена Татарского "денацифицирован" под Красногоровкой на Марьинском направлении. Оккупант известен тем, что вел z-паблик "Миша на Донбассе".

А на Запорожье украинские военные ликвидировали российского пропагандиста Ростислава Журавлева. Еще несколько пропагандистов "РИА Новости" и "Известий" получили ранения во время обстрела в районе Пятихаток.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уничтожили российского полковника Евгения Вашунина, который был командиром подразделения оккупантов, известного как "Ленинградский полк". Его уничтожили 14 июля, на каком именно направлении – не сообщается.