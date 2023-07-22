В Украине ликвидировали российского пропагандиста Журавлева, еще трое ранены

На Запорожье украинские военные ликвидировали российского пропагандиста Ростислава Журавлева. Еще несколько пропагандистов "РИА Новости" и "Известий" получили ранения во время обстрела в районе Пятихаток.

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Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ. Журавлев, по данным "Миротворца", в свое время воевал против Украины в составе незаконного вооруженного формирования "Заря" на Луганщине, а также принимал участие в оккупации Россией украинского Крыма.

Пропагандисты РФ заявили о ликвидации своего коллеги на Запорожье.

"Военкор "РИА Новости" Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО, передает корреспондент агентства", – отметили в редакции, где числился Журавлев.

Кроме этого пропагандиста, под обстрел попали несколько других представителей так называемых СМИ РФ, однако они отделались ранениями.

"Ранения в зоне СВО получил фотокорреспондент "РИА Новости" Константин Михальчевский. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил четыре осколочных ранения, у оператора Дмитрия Шилкова осколки в мягких тканях и небольшой перелом", – перечисляют пропагандисты.

Согласно их данным, Журавлев был ликвидирован в районе Пятихаток Запорожской области около 12 часов дня 22 июля.

Кремлевские пропагандисты также не смогли удержаться от соблазна использовать смерть коллеги для очередной истерики по поводу предоставления Украине американских кассетных боеприпасов.

"МО РФ сообщило, что во время эвакуации военкор "РИА Новости" Ростислав Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса", – пишут в "РИА Новости".

В МО РФ добавили, что так называемые журналисты якобы "готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области".

Согласно российским публикациям, трое раненых пропагандистов госпитализированы в состоянии средней тяжести. Одного из них, фотокора "РИА Новости" Михальчевского, перемещают в Мелитополь. В Крыму уже заявили, что ждут его на лечение, "если позволит состояние".

Пропагандисты также заявили, что в российском Союзе журналистов вызвались "оказать помощь" семье ликвидированного Журавлева, а российская Общественная палата выступила с ходатайством присвоить ему "орден мужества" посмертно.

В РФ Журавлева уже вписали "в десятку лучших военкоров страны".

Учитывая, что представляет собой "мужество" в современной России, Журавлев, вероятно, "достоин" одноименного "ордена": по данным базы "Миротворец", он еще с 2014 года принимал активное участие в агрессии России против Украины.

На "Миротворце" Журавлев значится как "российский военный преступник, участник открытого военного вторжения в Украину 24.02.2022", который "причастен к геноциду украинских граждан".

В профиле пропагандиста на сайте "Миротворец" отмечено, что до начала работы в "РИА Новости" он принимал непосредственное участие в войне против Украины:

"Ранее – боевик НВФ "Заря" "ЛНР", в составе которого воюют нацболы и члены "интербригад". Участвовал в переговорах по освобождению Губарева. Участвовал в спецоперации России (страна-террорист) по оккупации Крыма. Дата рождения: 18.07.1989 года".

К примеру, на съемке боя в Дебальцево Журавлев (тогда еще пропагандист Ura.ru) засветился надевающим экипировку.

Также в "Миротворце" отмечают, что "весьма известный в определенных кругах представитель запрещенных в России нацболов, Журавлев приехал на Донбасс сразу после аннексии Крыма, несмотря на запрет на въезд в Украину".

Своей принадлежности к партии нацболов под руководством Эдуарда Лимонова Журавлев не скрывал.

Также Журавлев состоял в КПРФ. В РФ пишут, что в 2010-х он регулярно организовывал шествия "Антикапитализм".

"Журналистскую деятельность Журавлев начал в 2012 году в информационном агентства "Актуально". Также работал в JustMedia и URA.RU. Ростислав Журавлев участвовал в митингах жителей Донецка в 2014 году. Затем до 2015 года был ополченцем "ЛНР". После начала спецоперации на Украине журналист отправился в зону СВО. Он работал военкором", – пишет одно из пропагандистских изданий РФ.

После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины пропагандист публиковал в соцсетях фото на фоне руин украинских городов в Харьковской, Луганской областях, регулярно пиарил "казаков" и кадыровцев, а также фотографировался на фоне российского вооружения, радуясь обстрелам территорий Украины.

Напомним, 20 июля стало известно, что под Красногоровкой ликвидировали командира взвода БПЛА оккупантов, который радовался смертям украинцев. Он был дружен еще с одним ликвидированным пропагандистом, Владленом Татарским, и прославился после того, как украинские хакеры, заполучив доступ к его профилю на "АлиЭкспресс" и банковским картам, заказали партию фаллоимитаторов на сумму 25 тысяч долларов. На эти деньги оккупант намеревался закупить дроны для российской армии.