Минус еще один полковник: ВСУ ликвидировали командира "Ленинградского полка" ВС РФ. Фото
На фронте в Украине ликвидировали еще одного российского полковника – Евгений Вашунин был командиром подразделения оккупантов, известного как "Ленинградский полк". Его уничтожили 14 июля, на каком именно направлении – не сообщается.
О ликвидации Вашунина украинскими бойцами сообщил спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Его слова процитировали пропагандистские каналы РФ.
"Ленинградский полк" был сформирован преимущественно из мобилизованных Петербурга и окрестностей.
По словам Бельского, Вашунин был смертельно ранен 14 июля, когда тот вместе с отрядом попытался помочь российским захватчикам из подразделения "Шторм", которые оказались в окружении.
Командир вместе с другими оккупантами выдвинулись навстречу "Шторму", но их заметили бойцы Сил обороны Украины.
"В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты", – прокомментировал Бельский ликвидацию оккупанта.
Ранее стало известно, что на войне в Украине ликвидировали еще одного полковника оккупационной российской армии – Максима Харламова. Он еще в начале июня командовал 96-й отдельной разведывательной бригадой ВС РФ, а затем "демилитаризировался".
А в районе временно оккупированого Бердянска уничтожили российского генерал-лейтенанта Олега Цокова, который в свое время отличился при захвате Россией украинского Крыма.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожье украинские военные ликвидировали российского пропагандиста Ростислава Журавлева. Еще несколько пропагандистов "РИА Новости" и "Известий" получили ранения во время обстрела в районе Пятихаток.
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