Минус еще один полковник: ВСУ ликвидировали командира 'Ленинградского полка' ВС РФ. Фото

На фронте в Украине ликвидировали еще одного российского полковника – Евгений Вашунин был командиром подразделения оккупантов, известного как "Ленинградский полк". Его уничтожили 14 июля, на каком именно направлении – не сообщается.

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О ликвидации Вашунина украинскими бойцами сообщил спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Его слова процитировали пропагандистские каналы РФ.

"Ленинградский полк" был сформирован преимущественно из мобилизованных Петербурга и окрестностей.

По словам Бельского, Вашунин был смертельно ранен 14 июля, когда тот вместе с отрядом попытался помочь российским захватчикам из подразделения "Шторм", которые оказались в окружении.

Командир вместе с другими оккупантами выдвинулись навстречу "Шторму", но их заметили бойцы Сил обороны Украины.

"В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты", – прокомментировал Бельский ликвидацию оккупанта.

Ранее стало известно, что на войне в Украине ликвидировали еще одного полковника оккупационной российской армии – Максима Харламова. Он еще в начале июня командовал 96-й отдельной разведывательной бригадой ВС РФ, а затем "демилитаризировался".

А в районе временно оккупированого Бердянска уничтожили российского генерал-лейтенанта Олега Цокова, который в свое время отличился при захвате Россией украинского Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожье украинские военные ликвидировали российского пропагандиста Ростислава Журавлева. Еще несколько пропагандистов "РИА Новости" и "Известий" получили ранения во время обстрела в районе Пятихаток.