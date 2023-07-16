В Украине ликвидировали командира разведбригады оккупантов Харламова. Фото

На войне в Украине ликвидировали очередного полковника оккупационной российской армии – Максима Харламова. Он еще в начале июня командовал 96-й отдельной разведывательной бригадой ВС РФ, а затем "демилитаризировался".

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Об этом сообщил в Telegram-канале полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц". Смерть топ-оккупанта подтверждена и на его родине (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Согласно российским источникам, 96-я отдельная разведбригада подчиняется минобороны РФ, часть дислоцируется в Нижнем Новгороде. Там Харламов, как ее командир, в мае 2022-го вместе с местными попами еще возлагал цветы в "память о воевавших дедах".

Согласно некрологу, "демилитаризировался" российский полковник на украинском фронте 4 июня 2023-го – "трагически погиб во время исполнения воинского долга". Когда и где это было, а также где похоронили российского офицера, пропагандисты не стали уточнять.

Указали лишь, что спустя более месяца, 13 июля, представители нижегородской епархии пришли уже положить цветок "в память" о полковнике Харламове. Это произошло на территории воинской части 96-й бригады, где военному преступнику установили мемориальную доску.

"Полковник Харламов командовал 96-й отдельной разведбригадой до 4 июня 2023 г. Теперь им командуют черти в аду", – прокомментировал ликвидацию захватчика украинский активист Сергей Стерненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидировали подполковника армии РФ Александра Горина, ранее возглавлявшего 382-й отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота России. Высокопоставленный офицер страны-агрессора нашел свою смерть на Запорожье.

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