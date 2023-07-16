Минус еще один комбат: ВСУ ликвидировали 'зеленого человечка', который в 2014 году захватывал Крым. Фото

В Украине был ликвидирован очередной российский комбат – подполковник Александр Горин ранее возглавлял 382-й отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота ВМФ России. Высокопоставленный офицер страны-агрессора погиб в Запорожской области.

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Вероятно, Горин был ликвидирован в результате удара по штабу армии РФ в оккупированном Бердянске 11 июля. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский журналист Денис Казанский.

Этот удар ВСУ не пережил еще один высокопоставленный оккупант – генерал-лейтенант Олег Цоков. Он "отличился" еще при захвате Россией украинского Крыма.

Подполковник Александр Горин тоже участвовал в оккупации украинского полуострова вместе с другими "зелеными человечками" (в РФ – "вежливые люди"). Так называли оккупационные войска РФ, которые высадились в Крыму без опознавательных знаков на форме.

В 2014 году батальон, командиром которого был Горин, штурмовал аэропорт "Бельбек" в ходе захвата и аннексии Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фото разрушительных последствий для гостиницы "Дюна" в Бердянске на Запорожье, которую несколько дней назад накрыла мощная "бавовна". Она "демилитаризировала" много наемников армии РФ, которые облюбовали это место.

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