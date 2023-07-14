'Апокалипсис был неплохой': появилось фото гостиницы 'Дюна' в Бердянске, где ликвидировали российского генерала Цокова

В сети показали фото разрушительных последствий для гостиницы "Дюна" в Бердянске на Запорожье, которую несколько дней назад накрыла мощная "бавовна". Она "демилитаризировала" много наемников армии РФ, которые облюбовали это место.

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Среди них был и российский генерал-лейтенант Олег Цоков. Снимок опубликовал в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На фото из-за деревьев просматривается фактически полностью разрушенное обгоревшее здание. Вокруг нее вдали разбросаны остатки строительных конструкций и части мебели.

"Бердянск. Так выглядит уже бывшая гостиница "Дюна", где был ликвидирован российский генерал Цоков. Судя по пейзажу, апокалипсис был неплохой", – прокомментировал Андрющенко.

По некоторым данным, в "Дюне" базировался запасной командный пункт 58-й общевойсковой армии РФ.

"Именно здесь был ликвидирован, вместе с другими офицерами, генерал-лейтенат Цоков", – пишут в сети.

Напомним, что о ликвидации Цокова на юге Украины стало известно 11 июля. Предполагали, что российский генерал-лейтенант отправился на тот свет вместе со множеством других оккупантов, тела которых после "бавовны" в "Дюне" целую ночь вывозили грузовиками.

Цоков принимал участие в российской войне против Украины с самого начала – с 2014 года. Он даже получил медаль от Кремля за "возвращение" Крыма. Также в "послужном списке" оккупанта – участие в двух российско-чеченских войнах и "командировка" в Сирию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля "бавовна" посетила временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области. По словам Андрющенко, несмотря на заявления пропагандистов о работе ПВО, там произошло попадание в казарму наемников российской армии.

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