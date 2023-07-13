Тела оккупантов вывозили грузовиками: стали известны последствия прилетов по гостинице 'Дюна' в Бердянске

После "бавовны", которая на днях посетила гостиницу "Дюна" во временно оккупированном Бердянске на Запорожье, россияне всю ночь грузовиками вывозили тела своих "200-х" военных. Среди ликвидированных – и заместитель руководителя южного округа РФ генерал-лейтенант Олег Цоков.

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В место базирования вражеских солдат попала британская ракета Storm Shadow. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев и депутат Запорожского районного совета Антон Жук (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Во временно оккупированном Бердянске в результате попадания по гостинице "Дюна" в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг", – подчеркнул Ковалев.

Жук же отметил, что такая информация радует, поскольку Силы обороны попадают глубоко за линией фронта и "денацифицируют" даже чиновников врага.

"Оптимизму придает и то, что российская противовоздушная оборона не сбивает ракеты Storm Shadow, хотя должна это делать", – отметил депутат.

Напомним, ранее стало известно о ликвидации 11 июля на юге Украины российского генерал-лейтенанта Олега Цокова.

В "послужном списке" оккупанта – участие в двух российско-чеченских войнах, "командировка" в Сирию и, конечно, вооруженная агрессия против Украины, причем с самого начала, с 2014 года. В частности Цоков принимал участие в оккупации Россией Крымского полуострова, за что получил медаль "За возвращение Крыма".

Вполне возможно, что Цоков мог отправиться в ад из-за уничтожения базы российских оккупантов в гостинице "Дюна". Ее, в частности, облюбовало российское командование. О ночном прилете российские паблики поначалу не обмолвились и словом. Не исключено, это молчание связано со значительными потерями, понесенными оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в июне ВСУ также ударили по вражеской базе в городе Приморск на побережье Азовского моря в Запорожской области. Враг расположился на захваченной базе отдыха "Солнечная";

– 12 июля временно оккупированный Мариуполь также посетила "бавовна" от ВСУ. Несмотря на заявления пропагандистов о работе ПВО, было попадание в казарму наемников российской армии – под поражение попали кадыровцы.

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