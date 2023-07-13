В оккупированном Мариуполе очередная 'бавовна': есть прилет в казарму кадыровцев

В среду, 12 июля, временно оккупированный Мариуполь посетила "бавовна" от ВСУ. Несмотря на заявления пропагандистов о работе ПВО, там есть попадание в казарму наемников российской армии.

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В частности, под поражение попали кадыровцы. Об этом сообщил заместитель мэра украинского города Петр Андрющенко в Telegram-канале.

Так, накануне в пропагандистских медиаресурсах РФ распространилась информация о якобы работе российской ПВО в Мариуполе. Захватчики не давали никаких подробностей о взрывах.

Но на утро следующих суток стало известно, что "бавовной" в Мариуполе оказалось попадание ВСУ по казарме кадыровцев, расположенной на территории металлургического завода им. Ильича.

Предварительно, раненых оккупантов оттуда вывозили тайком в сторону Донецка. По словам Андрющенко, это может свидетельствовать об их тяжелом состоянии.

"Судя по инфошуму в российской медиасреде, поражение может быть сопоставимо с юрьевской "бавовной", которую россияне тоже массированно маскировали под "работа ПВО". Хорошее начало дня", – написал он.

Напомним: вечером 12 июля мариупольцы заявили о громком звуке в городе, прозвучавшем с западного направления на восток (со стороны Запорожья в сторону левого берега Мариуполя). Одновременно с этим оккупанты пытались что-то перехватить в воздухе. Над побережьем Азовского моря в Мариупольском районе наблюдалась активная работа авиации, пропагандисты говорили о срабатывании ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, после юрьевской "бавовны" российские оккупанты всю ночь вывозили убитых, раненых и остатки живой силы. В частности, прилет был в селе Юрьевка, в 45 км от захваченного Мариуполя, когда было ликвидировано 100 и ранено еще 400 захватчиков.

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