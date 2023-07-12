В Мариуполе прогремели взрывы: оккупанты подняли в небо авиацию

Вечером в среду, 12 июля, во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Российские захватчики поспешили заявить, что над городом якобы работала их ПВО.

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Кроме того, враг поднял в небо свою авиацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, местные жители рассказали о громком звуке с западного направления на восток (со стороны Запорожья в сторону левого берега Мариуполя). Одновременно с этим российские военные пытались что-нибудь перехватить в воздухе.

Над побережьем Азовского моря в Мариупольском районе наблюдалась активная работа авиации и ПВО армии РФ.

"Началось", – коротко резюмировал Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированном юге Украины сегодня 11 июля тоже была "хлопковая погода". После 16 часов в Бердянске и Токмаке Запорожской, а также в Скадовске Херсонской области раздались взрывы.

А 12 июля на звуки взрывов и стрельбу пожаловались уже в оккупированном Севастополе.

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