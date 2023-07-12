В оккупированном Севастополе пожаловались на звуки взрывов и стрельбу

Во временно оккупированный Севастополь утром 12 июля, похоже, пришла "бавовна". Жители города пожаловались на взрывы.

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Также севастопольцы рассказывают о том, что в городе слышна стрельба. Об этом пишут в местных пабликах.

Около 9:35 севастопольские паблики взорвались паническими обсуждениями громких звуков, которые были слышны в городе.

"Что за звуки выстрелов/взрывов сейчас слышны в городе?", "Что гремит? И что горело с утра на Северной?", "А что щас бахает?", "Что бабахает?!" – пишут жители Севастополя.

Некоторые из них робко высказывают надежду на то, что "работает ПВО" или "проходят учения". Именно так обычно объясняют "бавовну" назначенные оккупантами "гауляйтеры".

Судя по обсуждениям, взрывы отчетливо слышны в разных районах города. При этом раздаются они в течение довольно продолжительного времени.

Напомним, 9 июля гауляйтер Аксенов заявил о крылатой ракете, сбитой возле Керчи. Он заверил, что никаких разрушений в результате удара не было.

При этом после заявления Аксенова Крымский мост был полностью парализован из-за ракетной атаки. Движение в обе стороны полностью перекрыли. И даже после возобновления движения на въездах на мост сохранялись многочасовые пробки.