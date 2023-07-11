На оккупированном юге горячо: взрывы в Бердянске, Скадовске и Токмаке. Фото

На оккупированном юге Украины сегодня, 11 июля, стоит "хлопковая погода". После 16 часов в Бердянске и Токмаке Запорожской, а также в Скадовске Херсонской области раздались взрывы.

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Об этом сообщает мониторинговые каналы и местные паблики. В сети также появились фотографии с мест прилетов, которые наталкивают на мысль: удары были результативными.

"Бавовна" во все три оккупированных Россией города заглянула практически одновременно. Так, согласно сообщениям мониторинговых каналов, в Бердянске взрывы начались около 16:40, в Токмаке – примерно с 16:45, а в Скадовске – около 16:50.

Так, в район Бердянска "бавовна" пришла уже в третий раз с начала суток. Впервые взрывы прогремели ночью. Тогда прилеты пришлись по запасному командному пункту 58-й армии РФ в Бердянске, который, по некоторым данным, захватчики разместили в гостинице "Дюна", расположенной на территории Приазовкурорта. Тогда на место выехало много скорых, также была подтверждена ликвидация российского генерал-лейтенанта Олега Цокова, участвовавшего в захвате Крыма. Также появилась информация о десятках ликвидированных захватчиков.

Уже днем взрывы раздавались в районе Бердянской косы.

К вечеру в Бердянске снова было слышно не менее 6 взрывов. По данным журналиста Андрея Цаплиенко – снова в том же районе, где был ликвидирован Цоков.

В районе Бердянска оккупанты, пытаясь перехватить ракеты "лучшим в мире" российским ПВО, сожгли поле пшеницы, однако никак не помешали ракетам достичь целей.

"Бердянск. Российское ПВО при попытке сбить "кару небесную" не остановили бавовну, однако сожгли дотла поле пшеницы. Бердянцы наблюдали, как никто не вызвал МЧС оккупантов и поле превратилось в пепел. Русня – боги ПВО, но есть нюанс", – иронизирует советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко.

В Токмаке сообщалось сначала о 8 взрывах, впоследствии – еще о серии.

Местные паблики писали о том, что что-то случилось с захватчиками в промзоне Азмол-Южгидромаш, а также о детонации российских боеприпасов вследствие попадания по складу БК россиян.

"Не успеваем считать "пропущенные" в пока оккупированных Бердянске и Токмаке. Еще ночью горел отель "Дюна" в Бердянске. В прямом смысле сгорели на работе десятки российских военных и по меньшей мере один генерал – российские медиа уже подтвердили гибель Олега Цокова, который командовал ударами по Украине. Днем "огоньку" получила территория одного из промышленных предприятий Бердянска, где оккупанты устроили себе базу. В Токмаке также хорошенько прилетало по местам расположения российских военных. И хорошо, потому что местные уже устали считать подразделения и прибывающую в город технику", – прокомментировал сегодняшние взрывы в Бердянске и Токмаке мэр Мелитополя Иван Федоров.

Не прошла "бавовна" 11 июля и мимо временно оккупированного Скадовска на Херсонщине. Там, по данным местных пабликов, раздалось по меньшей мере три взрыва.

Напомним, накануне в ВСУ подвели итоги "бавовны", посетившей оккупантов за прошедшие 7 дней. Так, за неделю у врага минус 12 складов БК и 14 баз.

Взрывы раздавались во временно оккупированных городах в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.