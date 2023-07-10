Минус 12 складов БК и 14 баз: ВСУ нанесли оккупантам большие потери за неделю. Карта 'бавовны'

Украинские воины продолжают уничтожать обеспечение оккупационной российской армии на временно захваченных ею украинских территориях. С 3 по 10 июля у врага было "отминусовано" 12 складов с боеприпасами.

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Кроме того, в результате "бавовны" армия оккупантов потеряла один склад с горюче-смазочными материалами. Карту демилитаризации "второй" армии мира опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Также было зафиксировано попадание Силами обороны Украины в 14 баз и штабов России.

"Бавовна" постигла российских захватчиков во временно оккупированных городах на Запорожье, Херсонщине, Луганщине и Донетчине. Результаты за неделю:

– Скадовский район, Херсонщина – 2 попадания в базирование;

– Бахмутский район, Донецкая область – минус 2 БК, минус КП;

– Токмак, Запорожская область – минус 2 БК, 2 попадания в базирование;

– Акимовка, Запорожская область – минус БК;

– Макеевка, Донецкая область – минус БК и нефтебаза;

– Донецк – попадание в базирование;

– Горловка, Донецкая область – попадание в базирование;

– Чаплинка, Херсонщина – попадание в базирование;

– Ясиноватая, Донецкая область – попадание в базирование;

– Бердянский район, Запорожская область – 2 попадания в базирование, минус БК;

– Херсонский район – попадание в базирование;

– Пологовский район, Запорожская область – минус 3 БК;

– Васильевский район, Запорожская область – минус БК;

– Сорокино, Луганская область – минус БК;

– Шебекино, Белгородская область – попадание в базирование;

– Мелитопольский район – попадание в базирование.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля украинские воины ликвидировали еще 630 российских оккупантов. Безвозвратные потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 233 440 человек.