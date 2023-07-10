Минус 12 складов БК и 14 баз: ВСУ нанесли оккупантам большие потери за неделю. Карта "бавовны"
Украинские воины продолжают уничтожать обеспечение оккупационной российской армии на временно захваченных ею украинских территориях. С 3 по 10 июля у врага было "отминусовано" 12 складов с боеприпасами.
Кроме того, в результате "бавовны" армия оккупантов потеряла один склад с горюче-смазочными материалами. Карту демилитаризации "второй" армии мира опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".
Также было зафиксировано попадание Силами обороны Украины в 14 баз и штабов России.
"Бавовна" постигла российских захватчиков во временно оккупированных городах на Запорожье, Херсонщине, Луганщине и Донетчине. Результаты за неделю:
– Скадовский район, Херсонщина – 2 попадания в базирование;
– Бахмутский район, Донецкая область – минус 2 БК, минус КП;
– Токмак, Запорожская область – минус 2 БК, 2 попадания в базирование;
– Акимовка, Запорожская область – минус БК;
– Макеевка, Донецкая область – минус БК и нефтебаза;
– Донецк – попадание в базирование;
– Горловка, Донецкая область – попадание в базирование;
– Чаплинка, Херсонщина – попадание в базирование;
– Ясиноватая, Донецкая область – попадание в базирование;
– Бердянский район, Запорожская область – 2 попадания в базирование, минус БК;
– Херсонский район – попадание в базирование;
– Пологовский район, Запорожская область – минус 3 БК;
– Васильевский район, Запорожская область – минус БК;
– Сорокино, Луганская область – минус БК;
– Шебекино, Белгородская область – попадание в базирование;
– Мелитопольский район – попадание в базирование.
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля украинские воины ликвидировали еще 630 российских оккупантов. Безвозвратные потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 233 440 человек.
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