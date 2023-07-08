Минус 630 окупантов: в Генштабе обновили данные по потерям России в войне против Украины

Накануне, 7 июля, украинские воины ликвидировали еще 630 российских оккупантов. Безвозвратные потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 233 440 человек.

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Также накануне Силы обороны уничтожили 16 артиллерийских систем врага, 3 РСЗО и другую технику и вооружение. О потерях РФ в войне против Украины рассказали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

В течение 7 июля украинские воины ликвидировали еще 630 российских окупантов: общие безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабной агрессии достигли 233 440 захватчиков.

Также была уничтожена 71 единица вражеской техники и вооружений.

К утру 8 июля враг потерял:

– танков ‒ 4074 (+4)

– боевых бронированных машин ‒ 7953 (+9)

– артиллерийских систем – 4346 (+16)

– РСЗО / MLRS – 661 (+3)

– средств ПВО ‒ 410 (+2)

– самолетов – 315

– вертолетов – 309

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 3666 (+14)

– крылатых ракет ‒ 1271

– кораблей /катеров ‒ 18

– автомобильной техники и автоцистерн – 6914 (+16)

– специальной техники – 619 (+7).

Напомним, накануне в ВСУ рассказали об успехах на Бахмутском направлении. За сутки продвижение украинских воинов там составило больше километра.

Ликвидировано и ранено более 170 захватчиков, уничтожены свыше 10 единиц техники и вооружений и пять складов с боеприпасами.