Минус 630 окупантов: в Генштабе обновили данные по потерям России в войне против Украины
Накануне, 7 июля, украинские воины ликвидировали еще 630 российских оккупантов. Безвозвратные потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 233 440 человек.
Также накануне Силы обороны уничтожили 16 артиллерийских систем врага, 3 РСЗО и другую технику и вооружение. О потерях РФ в войне против Украины рассказали в Генштабе Вооруженных сил Украины.
В течение 7 июля украинские воины ликвидировали еще 630 российских окупантов: общие безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабной агрессии достигли 233 440 захватчиков.
Также была уничтожена 71 единица вражеской техники и вооружений.
К утру 8 июля враг потерял:
– танков ‒ 4074 (+4)
– боевых бронированных машин ‒ 7953 (+9)
– артиллерийских систем – 4346 (+16)
– РСЗО / MLRS – 661 (+3)
– средств ПВО ‒ 410 (+2)
– самолетов – 315
– вертолетов – 309
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 3666 (+14)
– крылатых ракет ‒ 1271
– кораблей /катеров ‒ 18
– автомобильной техники и автоцистерн – 6914 (+16)
– специальной техники – 619 (+7).
Напомним, накануне в ВСУ рассказали об успехах на Бахмутском направлении. За сутки продвижение украинских воинов там составило больше километра.
Ликвидировано и ранено более 170 захватчиков, уничтожены свыше 10 единиц техники и вооружений и пять складов с боеприпасами.
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