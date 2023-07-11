ВСУ нанесли удары по оккупантам в районе Бердянской косы. Фото

Украинские воины нанесли удары по оккупантам на Запорожье. "Бавовна" посетила район Бердянской косы.

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Над местом прилетов в небо поднялся черный дым, который был виден издалека. В сети появились первые фото с места поражения.

"Удар по россиянам в районе Бердянской косы", - подписал один из фотографий блогер, общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко.

"Бердянская коса. У московитов знатно пригорело в минус", – отметил советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко.

Над местом прилетов хорошо виден густой черный дым.

"Бердянская коса. Как там, жжет наше солнышко, русня?" – иронически заметил председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук.

По данным местного Telegram-канала "Бердянск сегодня", прилеты были туда же, куда уже прилетало в ночь на 11 июля или рядом. Ранее на канале сообщалось о вероятном ночном поражении гостиницы "Дюна" на территории Приазовкурорта.

"По предварительной информации, попадание в тоже самое место или рядом, что и ночью. Скорые уже помчали", – пишут авторы канала.

А оккупанты поспешили распространить собственную версию: говорят, ликвидировали схрон путем подрыва.

"В 14:20 на окраине города Бердянска прозвучал взрыв. Оперативные службы провели плановое уничтожение схрона, который был заминирован с целью невозможности его выемки. Контроль подрыва осуществляли специалисты взрывотехники. Просим граждан сохранять спокойствие", – выдали представители оккупационных "властей".

Напомним, ночью в Бердянске уже было громко. Тогда защитники поразили расположение российских оккупантов.

В результате "бавовны" был ликвидирован российский генерал-лейтенант, который "отличился" во время захвата Крыма. Олег Цоков успел поучаствовать не только в двух российско-чеченских войнах, но также в Сирии, но и в войне России против Украины. В частности, он был обладателем медали "за возвращение Крыма".

В сентябре прошлого года Цоков чуть не отправился на "концерт к Кобзону", но тогда смог выжить. Теперь он окончательно был "денацифицирован", предположительно в результате ночного удара по гостинице, где россияне разместили свою базу.

Также сообщалось, что ВСУ нанесли удар по складу БК оккупантов в Херсонской области. Мощная детонация боеприпасов продолжалась до самого утра.