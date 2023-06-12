Оккупантов откапывают из-под завалов: ВСУ уничтожили базу армии РФ в Приморске на Запорожье

В Запорожской области произошла очередная "бавовна" на позициях российских оккупантов. В понедельник, 12 июня, Вооруженные силы Украины ударили по вражеской базе в Приморске на побережье Азовского моря.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что враг расположился на захваченной базе отдыха "Солнечная".

По данным городского головы, часть оккупантов после прилетов оказалась под завалами – их тела оттуда доставали сослуживцы, которым посчастливилось выжить. Часть военных РФ получила ранения, их увозили с места происшествия на машинах скорой помощи.

Остальные же захватчики убегали дальше, чем видели. Количество ликвидированных и травмированных оккупантов устанавливается.

"Оккупантам не до курорта – на Азовском побережье продолжается взрывная летняя бавовна", – написал Федоров.

Он напомнил о том, как в прошлую пятницу, 9 июня, "бавовна" посетила захватчиков на базе отдыха "Экспресс" Генического района Херсонщины. Там было много раненых и ликвидированных оккупантов.

"Оккупанты захватили сотни баз отдыха в надежде спрятаться подальше от адской жары. Не получилось – на украинской земле врагу будет подпекать везде", – добавил городской голова.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники активно уничтожают российских захватчиков на Запорожском направлении. В частности, к югу от населенного пункта Работино ярко "демилитаризировались" танки российских захватчиков.

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