'Бавовна' на Арабатской стрелке: в районе оккупированного Геническа слышны взрывы и виден черный дым. Видео

В районе временно оккупированного Геническа, который оккупанты назначили "столицей" захваченной части Херсонщины, 9 июня раздались взрывы. После них в небо стали подниматься столбы черного дыма.

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Видео и фото "бавовны" появились в сети. По предварительным данным, поражена база отдыха на оккупированной Арабатской стрелке в Геническом районе, где, вероятно, оккупанты расположили свой штаб, который ранее посещал президент РФ Владимир Путин.

Ряд Telegram-каналов сообщил о "бавовне" в Геническом районе.

"Ракеты Storm Shadow посетили базу отдыха на оккупированной Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонщины. Есть информация, что именно там находится штаб оккупантов, который ранее посещал Путин", – пишет "Цитадель. Восток".

"Появляются сообщения о взрывах на использовавшихся оккупантами для размещения личного состава базах отдыха близ Геническа и на Арабатской стрелке", – пишет военный эксперт Игаль Левин.

"В пока еще оккупированном Геническе у россиян проблемы", – констатировал общественный активист и волонтер Сергей Стерненко.

До линии фронта от Геническа - более 130 км, до Арабатской стрелки - еще больше.

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