В оккупированном Бердянске раздались громкие взрывы, вспыхнул пожар: фото 'бавовни'

Вечером в четверг, 8 июня, во временно оккупированном Бердянске, Запорожская область, прозвучали взрывы. Над городом поднялся столб дыма.

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Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Вероятно, взрыв прозвучал в районе бердянского хлебокомбината.

В настоящее время местные власти пока не комментировали инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в четверг, 8 июня, уже было неспокойно. В городе подорвали автомобиль пособника врага, предварительно – местного коллаборанта.

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