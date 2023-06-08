В оккупированном Бердянске "бавовна": в сети сообщили о подрыве коллаборанта. Фото и видео

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в четверг, 8 июня, было неспокойно. В городе подорвали автомобиль пособника врага, предварительно – местного коллаборанта.

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Машина сгорела дотла. Пропагандистские СМИ подтвердили подрыв, однако не сообщили, есть ли жертвы или пострадавшие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Telegram-каналы города сперва сообщили, что около 17:30 было слышно взрыв. Потом информисточники начали публиковать фото и видео густого черного дыма, поднимающегося на месте пожара.

Авто взорвалось в районе рынка прямо на дороге, ведущей к зданию, ранее принадлежавшему пограничному отряду. Оно теперь используется российскими захватчиками.

Позже появилась фотография машины, от которой остался один только каркас. Пожарные работали на месте "бавовны", однако это не помешало автомобилю помощника российских войск "самоликвидироваться".

В итоге оккупанты заявили, что в авто якобы взорвался баллон и "никто не пострадал".

Бердянская городская военная администрация заявила в Telegram, что это не так и это не был газовый баллон. "Рядом загорелся также UAZ Patriot российских военных. Уточняем информацию о "двухсотых" и "трехсотых", – написала пресс-служба.

Кроме того, по информации местных жителей, 8 июня над городом активно летали вертолеты российской оккупационной армии.

Как писал OBOZREVATEL:

– В конце мая в оккупированном Бердянске произошла "бавовна" в порту, в которой враг обвинил ракеты Storm Shadow. В сети показали спутниковые снимки последствий прилета по базе российских захватчиков.

– 3 июня в Бердянске тоже прогремели мощные взрывы в районе морского порта.

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