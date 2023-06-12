Горит и дымит: артиллерия ВСУ курит российские танки южнее Роботиного на Запорожье. Видео

Украинские защитники активно уничтожают российских захватчиков на Запорожском направлении. В частности, к югу от населенного пункта Роботино ярко "демилитаризировались" танки российских захватчиков.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале основательной аналитики Deep State. Отличную работу проделали бойцы 65 отдельной механизированной бригады и 44 отдельной артиллерийской бригады (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: также защитники Украины уничтожили очередной российский дорогой ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор". Он стал уже юбилейным, 300-м, вертолетом оккупантов, который утилизировали ВСУ.

Также ВСУ с помощью дрона уничтожили вражеский танк Т-80. Он пытался сбежать от FPV спецподразделения "Омега-Запад", но дрон оказался проворнее.

Как отметили в Генштабе ВСУ, из-за значительных потерь противника в живой силе на временно оккупированных территориях Луганской области увеличились случаи дезертирства. Самовольный уход с позиций отмечен также в Мариуполе и Новоазовске.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также украинские военные уничтожили российский ЗРК "Тор" в Запорожском направлении. Боевая машина сгорела дотла вместе с оккупантами по прилету "огромного дрона, использование которого раньше не фиксировалось";

– также на оккупированной части Запорожской области украинские воины ювелирно уничтожили ехавшую колонной русскую технику.

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