На видео попало уничтожение российского ЗРК 'Тор': выжил только один оккупант

Украинские военные уничтожили российский ЗРК "Тор" вместе с экипажем на Запорожском направлении. Боевая машина сгорела дотла вместе с оккупантами после прилета "огромного дрона, использование которого ранее не фиксировалось".

Видео дня

Видео, снятое в мае, опубликовано в Telegram-канале "Досье Шпиона". По данным автора, выжить удалось лишь одному оккупанту, который и снял на видео догорающие останки ЗРК, сыпля проклятиями в адрес ВСУ.

"Вашему вниманию – видео догорающего ЗРК (вероятно, ЗРК "Тор") одного из подразделений ВС РФ, находящегося на Запорожском направлении. По словам источника, в боевую машину "влетел огромный дрон, использование которого ранее не фиксировалось", – отмечено в сообщении.

Российский оккупант, снимающий на видео последствия удачного прилета по ЗРК, чуть не плачет и грозится "всех кончить за пацанов". Он, пишет "Досье Шпиона", уцелел по чистой случайности.

"Не менее интересна история оператора видео. Военнослужащего спасла "естественная нужда". В момент, когда он покинул машину, и состоялся "прилёт". Судя по всему, его товарищи – остальные члены экипажа погибли, что подтверждается комментариями самого военнослужащего на видеозаписи", – отмечает автор канала, добавляя, что видео было снято в мае 2023 года.

Напомним, накануне, 10 июня, Силы обороны отминусовали еще 980 оккупантов и уничтожили десятки единиц техники. По данным Генштаба, к утру 11 июня безвозвратные потери России в живой силе достигли 215 640 человек.

Также накануне было "демилитаризовано" 17 танков, 24 боевые бронированные машины, 19 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 37 БПЛА оперативно-тактического уровня, 7 крылатых ракет, 33 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 2 единицы специальной техники.

Только на Таврическом направлении 11 июня украинские воины ликвидировали или ранили почти 5 рот личного состава противника, а также "демилитаризировали" 68 единиц техники и три склада боеприпасов российской армии.

А на оккупированной части Запорожской области украинские воины ювелирно уничтожили российскую технику, ехавшую колонной.

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