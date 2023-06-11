ВСУ нанесли врагу сокрушительный удар на Таврическом направлении: потери РФ убитыми и ранеными составили почти 5 рот

Накануне, 10 июня, на Таврическом направлении украинские воины нанесли российским оккупационным войскам сокрушительные потери. Убитыми и ранеными враг потерял почти пять рот личного состава.

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Также уничтожены и повреждены 68 единиц вражеской техники и вооружений. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"Защитники Таврического направления уверенно держат оборону и продолжают уничтожать врага. За прошедшие сутки противник 22 раза атаковал наши позиции. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1520 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановых целях, выявленных ранее", – отмечено в сообщении.

Тарнавский отметил, что потери врага убитыми и ранеными составили почти пять рот.

"Уничтожено и повреждено 68 единиц военной техники противника. В частности, 5 танков, 13 единиц БМП, 4 ББМ, БТР, 2 МТЛБ, гаубица 2С19 "Мста-С", 4 самоходные артиллерийские установки "Акация", БПЛА "Орлан-10" БПЛА Supercam, 4 пушки "Гиацинт-Б", РЭБ "Житель", – перечислил командующий ОСГВ "Таврия".

Также было взорвано 3 склада с боеприпасами врага. Как это происходило, Тарнавский показал на видео.

Напомним, накануне, 10 июня, Силы обороны отминусовали еще 980 оккупантов и уничтожили десятки единиц техники. По данным Генштаба, на утро 11 июня безвозвратные потери России в живой силе достигли 215 640 человек.

Также накануне было "демилитаризовано" 17 танков, 24 боевые бронированные машины, 19 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 37 БПЛА оперативно-тактического уровня, 7 крылатых ракет, 33 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 2 единицы специальной техники.