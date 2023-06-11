Силы обороны отминусовали еще почти 1000 оккупантов и уничтожили десятки техники – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отправили на концерт Кобзона еще 980 российских оккупантов. Так, численность потерь в живой силе армии РФ за весь период полномасштабной войны достигла 215 640 лиц.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ утром 11 июня. Также украинские бойцы отправили на металлолом десятки единиц вражеской техники.

В частности, российские воины не досчитались 17 танков (в общей сложности за время полномасштабной войны – 3926), 24 боевых бронированных машины (7631), 19 артиллерийских систем (3736), 1 РСЗО (601), 37 БПЛА оперативно-тактического уровня крылатых ракет (1183), 33 единицы автомобильной техники и автоцистерн (6461), 2 единицы специальной техники (509).

Напомним: накануне в Генштабе сообщили, что в оккупированном Бердянске Запорожской области переполнены морги. Оккупанты закрыли близлежащую территорию для посещения, поскольку страна-агрессор Россия пытается скрыть свои потери в войне.

На территории морга отмечено скопление до десяти санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов, а движение такой техники в северном направлении к линии боевого столкновения продолжается.

При этом только спецназовцы СБУ за неделю уничтожили 7 танков и 15 блиндажей с военными РФ. Защитники Украины работают в горячих точках 24/7 и делают все для того, чтобы окопы и укрепления на украинской земле стали могилами для путинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на Херсонщине к правому берегу Днепра начало прибивать тела российских оккупантов. Очевидно, утопленники входят в те российские силы, которые, по уверениям некоторых российских пропагандистов, "без потерь эвакуировались" с затопленных позиций на левом берегу и островах на Днепре;

– аэроразведчики подразделения "Марсель" уничтожили вражеский РСЗО "Град". Российские оккупационные войска понесли потери в Тавильжанском лесу на Харьковщине.

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