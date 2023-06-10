Морги оккупированного Бердянска переполнены, враг пытается скрыть потери – Генштаб

В оккупированном Бердянске Запорожской области переполнены морги. Таким образом страна-агрессор Россия пытается скрыть свои потери в войне.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генштаб ВСУ по состоянию на 18:00 10 июня. Оккупанты даже закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга.

"Противник продолжает нести большие потери, которые пытается скрыть. Так, во временно захваченном Бердянске Запорожской области, оккупанты закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на территории самого морга отмечено скопление до десяти санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов.

Кроме того, движение санитарных автомобилей в северном направлении к линии боевого столкновения продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины за сутки на фронте ликвидировали еще 890 российских оккупантов и 78 единиц их техники и вооружения. В частности, они сожгли ряд бронетехники и артсистем, а еще обезвредили 21 воздушную цель, которыми агрессор хотел атаковать наши города.

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