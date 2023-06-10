ВСУ проредили российскую армию еще на 890 наемников и 78 единиц техники с вооружением

Силы обороны Украины за сутки на фронте ликвидировали еще 890 российских оккупантов и 78 единиц их техники и вооружения. В частности, они сожгли ряд бронетехники и артсистем, а еще обезвредили 21 воздушную цель, которыми агрессор хотел атаковать наши города.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Военные отмечают, что данные относительно потерь захватнического войска постоянно уточняются.

Так, с начала вторжения в Украину армия РФ больше всего потеряла личный состав – по состоянию на утро 10 июня уже 214 660 ее военнослужащих стали "грузом 200".

Кроме живой силы, 9 июня защитники отминусовали 15 артиллерийских систем (в общем 3717), восемь танков (3909) и семь боевых бронированных машин (7607) вражеских сил.

Было уничтожено 18 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (всего 6428), пять – спецтехники (507), три средства ПВО (362) и одна РСЗО (600).

В небе бойцы Сил обороны сбили 16 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 3263) и пять крылатых ракет (1176).

С начала войны также уничтожены 314 самолетов, 299 вертолетов и 18 кораблей/катеров армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины 77-й ОАБр десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили российский танк в Бахмуте. Вражеская техника пыталась скрыться, однако украинские разведчики ее обнаружили и обезвредили.

Также защитники 9 июня уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" оккупантов. Это произошло между селами Вербово и Роботино Запорожской области.

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