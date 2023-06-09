Сгорел дотла: ВСУ уничтожили вражеский ТОС-1А 'Солнцепек' на Запорожье. Видео

В Запорожской области наши Силы обороны в пятницу, 9 июня, уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" российских оккупантов. Больше противник не сможет обстреливать из нее позиции Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает DeepState в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Были также опубликованы координаты места, где наши защитники нанесли потери врагу.

Это произошло между селами Вербовое и Работино Запорожской области.

"Сегодня около обеда подразделение Immaterium при поддержке 108 ОБрТрО и других смежных подразделений уничтожило вражеский ТОС-1А", – говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть, как после точного удара наши бойцов вражеская огнеметная система начала гореть и взрываться. Дым с места очередной "демилитаризации" армии РФ был виден издалека.

Как известно, эти системы ведут огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами. ТОС-1А "Солнцепок" армия РФ приняла на вооружение в 2001 году.

Как писал OBOZREVATEL:

– Британская разведка сообщала, что оккупантам из воздушно-десантных войск Российской Федерации были переданы термобарические реактивные системы залпового огня ТОС-1А. Российское командование, вероятно, готовило этот род войск к наступательным операциям в войне против Украины.

– Ранее Вооруженные силы Украины сожгли недалеко от Угледара еще одну тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Из нее враг обстреливал позиции ВСУ и стирал с лица земли населенный пункт.

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