Бойцы аэроразведки уничтожили вражеский 'Град' в Харьковской области. Видео

Бойцы подразделения аэроразведки "Марсель" под командованием полковника Руслана Мазовецкого уничтожили вражеский РСЗО "Град". Российские оккупационные войска понесли потери в Тавильжанском лесу на Харьковщине.

Видео дня

Об этом сами аэроразведчики сообщили OBOZREVATEL. Бойцы отметили, что особая сложность выполнения подобных задач заключается в преодолении препятствий в виде российских средств радиоэлектронной борьбы, глушащих боевую технику наших войск (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Но благодаря мастерству и изобретательности наших побратимов вражеские препятствия успешно преодолеваем и выполняем боевые задания", – отметили аэроразведчики.

На опубликованных кадрах видно, как вражеская техника притаилась среди высоких деревьев, однако это ее не спасло – огненный "привет" прилетел с неба.

В общей сложности за несколько месяцев указанное подразделение уже уничтожило десятки вражеских целей, среди которых личный состав, месторасположение складов БК и техники.

Напомним, также украинские танкисты 3-й штурмовой бригады под Бахмутом мощно отработали по позициям захватчиков. Меткость украинских танкистов во время недавнего наступления позволила освободить от россиян еще часть украинской земли на Бахмутском направлении.

В конце опубликованного видео уставший, но полный решимости танкист бригады передал захватчикам пожелания как можно скорее отправиться на концерт к Кобзону.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на Бахмутском направлении уничтожены минно-взрывные заграждения, установленные войсками РФ, и живая сила противника. На них были сброшены снаряды с помощью ударных беспилотников;

– в Запорожской области Силы обороны уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" российских оккупантов. Больше противник не сможет обстреливать с нее позиции ВСУ.

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