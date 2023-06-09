Два в одном: украинские пограничники под Бахмутом уничтожили российские минно-взрывные заграждения вместе с пехотой. Видео

На Бахмутском направлении на Донетчине продолжаются ожесточенные бои между Силами обороны и российскими захватчиками. На днях там были уничтожены минно-взрывные заграждения, установленные войсками РФ, и живая сила противника.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Там также показали кадры работы по позициям врага (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сначала аэроразведка пограничников обнаружила оккупантов под Бахмутом: были зафиксированы мины, пехота и укрытие противника. С помощью ударных беспилотников были сброшены снаряды на минно-взрывные заграждения захватчиков.

"Меткий "сброс" VS минное заграждение: счет 1:0", – сказано в подписи к ролику.

После этого бойцы ГПСУ нанесли удары дронами по укрытиям российских оккупантов, в результате чего враг понес потери.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Третья штурмовая бригада на Бахмутском направлении отбросила врага с территорий 1,8 км вдоль фронтовой линии. Также враг потерял позиции на 1,2 км в глубину фронта.

– Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВС Украины в Бахмуте Донецкой области уничтожили танк оккупантов. Вражеская техника пыталась спрятаться, однако украинские разведчики ее обнаружили.

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