ВСУ отбросили врага на более чем километр под Бахмутом и уничтожили склады БК: появились данные о потерях оккупантов

За последние сутки Третья штурмовая бригада на Бахмутском направлении отбросила врага с территорий 1,8 км вдоль фронтовой линии. Также враг потерял позиции на 1,2 км в глубину фронта.

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В результате наступательных действий украинских военных враг понес большие потери. Об этом в Telegram сообщает Третья штурмовая бригада ВСУ.

В результате наступательных действий 2-го штурмового батальона значительные потери понесли подразделения 57-й бригады российских оккупантов и отряды тюремщиков "Шторм z".

Всего было демилитаризировано около 30 оккупантов. Еще около 40 российских террористов были ранены.

Также в ходе наступательных действий воины ликвидировали склады с российским БК, технику, в частности ББМ, танки и артиллерию противника.

"Силы врага почти полностью отброшены за канал, где еще недавно находились позиции оккупантов. Продвигаемся дальше!" – говорится в сообщении.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на Бахмутском направлении украинские защитники перешли из обороны в наступление. За сутки 6 июня продвижение на разных направлениях составило от 200 до 1100 м.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как танки ВСУ разнесли посадку с оккупантами на Бахмутском направлении. Соответствующее видео с работой 3 ОШБр появилось в Telegram-канале командующего.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины продолжают проводить наступательные операции на Бахмутском направлении. Тем временем российские войска развертывают резервы в городе-крепости, чтобы перейти в глубокую оборону.

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