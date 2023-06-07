ВСУ на Бахмутском направлении перешли от обороны в наступление: в Минобороны рассказали о ситуации. Карта

На Бахмутском направлении украинские защитники перешли из обороны в наступление. За прошедшие сутки продвижение на разных направлениях составило от 200 до 1100 м.

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Оккупанты пытаются удержать занятые позиции и стягивают под Бахмут резервы. О ситуации на самом горячем направлении рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам представительницы оборонного ведомства, на Бахмутском направлении украинские силы перешли в наступление. Местами за последние сутки они продвинулись вглубь оккупированной территории на расстояние более километра.

"На Бахмутском направлении наши войска перешли из обороны в наступление. За прошедшие сутки имеем продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров. Враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции. Сейчас враг стягивает свои резервы на это направление из глубины для защиты", – отметила Маляр.

Она также рассказала, что на направлении действительно уже практически нет наемников российской частной военной компании "Вагнер": они иногда еще присутствуют где-то в тыловых подразделениях. Основные же боевые действия на Бахмутском направлении ведет регулярная армия РФ. В частности, враг задействует десантно-штурмовые отряды.

"Так долго держать оборону Бахмутского направления и сейчас на нем наступать удается в том числе благодаря заранее подготовленным укреплениям. Вся местность вокруг – это фактически укрепрайон. Готовилось укрепление заранее силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально", –– добавила Маляр.

Напомним, ранее командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как танки ВСУ разнесли посадку с оккупантами на Бахмутском направлении. Соответствующее видео с работой 3 ОШБр появилось в Telegram-канале командующего.

Комментируя кадры, Сырский был немногословен. "Продолжаем движение вперед", – написал он.