ВСУ ведут успешные контратаки в районе Бахмута, оккупанты стягивают резервы: анализ боевых действий от ISW

Силы обороны Украины продолжают проводить наступательные операции на Бахмутском направлении. Тем временем российские войска развертывают резервы в город-крепость, чтобы перейти в глубокую оборону.

Видео дня

Кроме этого, оккупанты не прекращают ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка – Донецк. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ под Бахмутом перешли с оборонного режима в наступательный и продвинулись от 200 до 1000 метров в разные направления.

Она не стала раскрывать подробности, но отметила, что российские войска развертывают резервы к городу-крепости для подготовки к ведению глубокой обороны. Некоторые же подразделения ЧВК "Вагнер" до сих пор остаются в российском тылу.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что Силы обороны наступают на флангах к Бахмуту, а российские войска теряют отдельные неопределенные позиции.

Тем временем пропагандисты из РФ заявляли, что украинские войска проводят контратаки в районе Клищиевки (6 км на юго-запад), Орехово-Василевки (10 км на северо-запад), Берховки (6 км на северо-запад) и Яковлевки (15 км на северо-восток).

Министерство обороны России утверждало, мол, российские войска отбили украинские атаки на несколько населенных пунктов в окрестностях Бахмута.

Однако в Генштабе ВСУ заверили, что оккупанты вели лишь безуспешные наступательные действия на Клещиевку, Орехово-Василоевку, Ивановское (5 км юго-западнее Бахмута) и Северное (20 км юго-западнее).

Вместе с тем там добавили, что войска РФ вели безуспешные наступательные операции в направлении Авдеевки, а ВСУ также отбили 13 вражеских наземных атак возле Марьинки (на юго-западной окраине Донецка).

Как сообщал OBOZREVATEL, со сводки Генштаба ВСУ на утро 8 июня известно, что за прошедшие сутки российская армия вела безуспешные наступления на Бахмутском направлении, в частности в сторону Орехово-Василевки, Ивановского и Северного. Вместе с тем враг продолжил артобстрелы и авиаудары по населенным пунктам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!