Байден может вернуть Украине ядерное оружие, изъятое в 1990-х годах – NYT

Некоторые чиновники предположили, что президент США Джо Байден мог бы вернуть Украине ядерное оружие, изъятое у нее после распада Советского Союза. Оно могло бы сыграть роль сдерживающего фактора от новых нападений России после потенциального заключения мирного договора.

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Об этом написало издание The New York Times. В статье журналисты ссылаются на нескольких неназванных чиновников, не приводя дополнительной информации.

"Это было бы мгновенным и огромным сдерживающим фактором. Но такой шаг был бы сложным и имел бы серьезные последствия", – написало СМИ.

В NYT отметили, что сейчас активизировались дискуссии о новых способах военной помощи Украине и будущей системе ее безопасности в преддверии прихода в Белый дом избранного американского главы Дональда Трампа. Потому что это, скорее всего, будет означать для Киева "меньше возможностей для маневра".

Одной из самых больших неизвестных для Украины является то, предоставит ли Европа и новое руководство США какие-либо гарантии безопасности, которые помешали бы РФ попытаться оккупировать больше территории.

Часть представителей администрации Байдена предложила предпринять более решительные меры в последние недели на должности. Некоторые такие шаги уже реализуются: ВСУ разрешили использовать западные ракеты большей дальности по территории России; одобрено поставку американских противопехотных мин; Пентагон также снял запрет на размещение американских военных подрядчиков в Украине для обслуживания и ремонта военной техники, предоставленной Штатами.

"По словам чиновников, ускорение поставок вооружений США в последние месяцы правления администрации Байдена может помочь Украине обеспечить соблюдение режима прекращения огня или линии перемирия, если будет достигнуто урегулирование", – считают в NYT.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее британский эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд заявил, что Дональд Трамп может применить неожиданный подход к урегулированию войны в Украине. Чтобы раз и навсегда помешать России нападать на соседнюю страну, новый глава США может передать Киеву ядерное оружие.

– Немецкое издание BILD утверждает, что Украине теоретически может потребоваться всего несколько недель для создания первой ядерной бомбы.

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