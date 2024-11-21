Трамп может передать Украине ядерное оружие: эксперт Daily Express рассказал, при каких условиях это может произойти

Избранный президент США Дональд Трамп может применить неожиданный подход к урегулированию войны в Украине. Чтобы раз и навсегда помешать России нападать на соседнюю страну, Трамп может передать Киеву ядерное оружие.

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Так считает британский эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд. Об этом он сказал в интервью Daily Express.

Издание отмечает, что победа Дональда Трампа на выборах вызвала обеспокоенность многих экспертов по поводу того, что он может "бросить Украину под автобус", стремясь любой ценой положить конец войне и заставить Киев заключить нежелательное соглашение о прекращении огня.

Однако Драммонд считает, что Трамп может применить другой неожиданный подход. По его мнению, один из таких сценариев – передача Украине ядерного оружия.

Эксперт подчеркнул, что предоставление Украине ядерного арсенала может стать мощным сдерживающим фактором для России Путина, ведущей агрессивную войну против Украины.

"В следующие четыре года Россия перевооружится, но также Украина восстановится, перевооружится и подготовится. Этой подготовкой может быть предоставление США ядерного оружия Украине", – считает Николас Драммонд.

По его мнению, такое соглашение может быть заключено тайно, а также уже после войны. И в случае необходимости Киев сможет пригрозить России.

"Соглашение может быть заключено очень тайно, и вдруг Украина станет очень сильной. Зеленский может сказать: 'У нас есть ядерное оружие, и если вы нападаете на нас, мы разбомбим Москву", – изобразил возможный сценарий британский эксперт.

Драммонд подчеркнул, что это может стать "козырем" Дональда Трампа, ведь, с одной стороны, такой шаг обеспечит баланс сил в регионе, а с другой – позволит избежать прямого вмешательства Альянса в войну с Россией.

При этом, по мнению эксперта, США могут пойти на компромисс, предложив Украине ядерное оружие, но без его принятия в НАТО.

"США могут сказать, что дадут Украине ядерное оружие, но сказать, что вы не можете присоединиться к НАТО", – считает Драммонд.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России за несколько недель до конца своей каденции. Этим действующий глава Белого дома предоставил "козырь" избранному президенту Дональду Трампу.

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