Президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России за считанные недели до конца своей каденции. Таким образом действующий глава Белого дома предоставил "козырь" избранному президенту Дональду Трампу.

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В частности, Трамп может апеллировать разрешением наносить удары ракетами ATACMS по территории РФ в случае прямых переговоров с Москвой. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению некоторых аналитиков, разрешение на удары по РФ ракетами ATACMS является частью попытки Байдена защитить политику США. Именно поэтому администрация Байдена ускоряет выделение 6 миллиардов долларов помощи Украине, которые Конгресс выделил, чтобы Трамп не прекратил ее после прихода к власти.

Другое объяснение заключается в том, что Байден несет ответственность, как один президент, передающий эстафету другому. В рамках этой передачи Байден предоставляет Трампу варианты в виде украинских преимуществ, которые станут частью будущих мирных переговоров.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин надеется, что Трамп пожертвует ослабленной Украиной, чтобы Вашингтон, Москва и другие столицы могли поделить мир на сферы влияния. Поэтому укрепляя украинцев, Байден помогает Трампу заставить Путина вести переговоры по-настоящему, а не для показухи. По мнению западных аналитиков, Трамп, который воображает себя переговорщиком, должен быть благодарен Байдену за такое решение.

Напомним, помощник госсекретаря США Брайан Николс подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. По его словам, такое решение предоставит Украине возможности защитить себя от российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить вглубь РФ ракетами ATACMS. Как сообщало New York Times со ссылкой на официальных лиц США, отмена ранее установленных ограничений стала ответом на решение России привлечь северокорейские войска к войне.

Ранее сообщалось, что Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории РФ. С помощью этого вооружения Силы обороны атаковали склад БК на территории Брянской области.