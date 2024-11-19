В США официально подтвердили разрешение для Украины бить дальнобойным оружием по России и объяснили, что это даст

Помощник госсекретаря США Брайан Николс подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. По его словам, такое решение предоставит Украине возможности защитить себя от российской агрессии.

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Кроме того, удары по РФ могут заставить Кремль пойти на мирные переговоры. Об этом Николс заявил в комментарии изданию O Globo на полях саммита G20 в Бразилии.

Представитель госдепа США подчеркнул, что именно от РФ зависит, продлится ли этот конфликт или нет. Николс отметил, что война началась с неспровоцированного вторжения России в Украину.

"Конфликт в Украине может закончиться прямо сейчас, если Россия выведет свои войска из Украины и будет соблюдать границы Украины. Так было всегда", – заявил помощник госсекретаря США.

Также он добавил, что дальнобойное оружие, которое президент Байден разрешил использовать для ударов по территории России, даст Украине больше возможностей защитить себя. Кроме того, Николс допустил, что такое решение может вынудить Москву начать мирные переговоры.

"Оружие, которое президент Байден разрешил использовать Украине, даст ей большую способность защищать себя и, будем надеяться, позволит Российской Федерации понять, что применение силы для захвата украинской территории не будет успешным. Возможно, она начнет вести переговоры о мире, а еще лучше – просто уйдет с украинской территории. Именно они имеют полный контроль над тем, продлится ли этот конфликт или нет", – сказал Николс.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить вглубь РФ ракетами ATACMS. Как сообщало New York Times со ссылкой на официальных лиц США, отмена ранее установленных ограничений стала ответом на решение России привлечь северокорейские войска к войне.

Напомним, Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории РФ. С помощью этого вооружения Силы обороны атаковали склад БК на территории Брянской области.