Войска РФ понесли потери из-за подрыва Каховской ГЭС, при эвакуации оккупанты использовали украинцев как живой щит – Генштаб

Силы обороны Украины накануне сошлись в 30 боевых столкновениях с войсками РФ, которые и дальше сосредотачивают усилия на попытках полной оккупации Донбасса. Страна-агрессор РФ 470-е сутки продолжает вести захватническую полномасштабную войну, не считаясь даже с собственными потерями.

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Для достижения своих целей ее военные преступники применяют тактику террора, наносят удары, совершают обстрелы гражданских объектов и используют мирное население как живой щит. О последних новостях с фронта сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 8 июня.

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли пять ракетных и 48 авиационных ударов, совершили 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В то время как на Северском и Слобожанском враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки он нанес авиаудар в районе Стрелечья на Харьковщине. Также совершил минометные и артиллерийские обстрелы н. п. Уды, Ветеринарное, Гранов, Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Гатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугуновка и Милово Харьковской области; Галагановка, Леоновка – Черниговской; Нововасиловка, Волфино, Рожковичи, Волковка, Яблунивка – Сумской.

На Купянском направлении захватчики нанесли авиаудары в районе Кисловки на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине. Артиллерийским и минометным российским обстрелам подверглись Каменка, Тополи, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Двуречняя, Западное, Кондрашовка, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское – Луганской.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия возле Веселого Донецкой области. Нанесли авиаудары в районах н. п. Заречное, Ямполевка, Белогоровка, Северск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Спорное, Веселое и Никифоровка на Донетчине. Вражеским артобстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении ВС РФ вели наступательные действия в направлениях Орехово-Василевки, Ивановского и Северного, успеха не имели. Нанесли авиаудары в районах Дилиевки и Белой Горы на Донетчине. От вражеских артобстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Торецк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты предприняли неудачную попытку наступления в сторону Авдеевки и Первомайского. В то же время ударили с авиации по Авдеевке, обстреляли с артиллерии этот город, а также Бердичи, Степное, Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении воины ВСУ отбили многочисленные атаки захватчиков в районе Марьинки, нанеся им значительные потери. Однако враг ударил с авиации по Красногоровке, совершил артобстрелы Украинского, Острого, Максимилианковки, Георгиевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки на Донетчине.

На Шахтерском направлении российская армия нанесла авиаудары в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Шахтерского. Совершила обстрелы Угледара, Шахтерского, Золотой Нивы и Времовки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ продолжают вести оборонные действия. Они нанесли авиационные удары в районах Новополя на Донетчине и Ольговского, Полтавки на Запорожье. Совершили и артиллерийские обстрелы н. п. Бурлацкое, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Каменское – Запорожской; Никополь – Днепропетровской; Херсон, Берислав, Веселое, Токаревка, Садовое, Белозерка – Херсонской.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС – они понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике. В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и в 22-м армейском корпусе ВС РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Также эти формирования потеряли несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, а также автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество.

В день теракта 6 июня произошла массовая эвакуация гражданского населения из города Каховка, во время которой люди выезжали собственным автотранспортом. Вместе с гражданским населением эвакуационными маршрутами воспользовались и захватчики. При перемещении оны использовали местных жителей как живой щит.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 23 удара по районам сосредоточения личного состава и четыре – по зенитно-ракетным комплексам врага. Защитники уничтожили четыре российских разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять складов боеприпасов, два ЗРК и радиолокационную станцию оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Института изучения войны, разрушение плотины Каховской ГЭС существенно изменило географию и топографию Херсонского прифронтового участка на юге Украины. Также это заставило самих российских оккупантов отступать с некоторых позиций.

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