Чем важна дивизионная система управления и нужно ли ее внедрять в ВСУ: плюсы, минусы и почему осталось мало времени

В последнее время одной из самых обсуждаемых тем стало внедрения в войска дивизионной системы управления, хотя о необходимости такой реформы говорится уже не первый день и даже не первый год. И эта система действительно крайне важна, в том числе и для повышения эффективности Сил обороны Украины в вопросах противодействия растущей численности российских оккупационных войск.

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В последние несколько месяцев я публикую материалы, посвященные возможным решениям в противодействии растущему количеству пехотной компоненты РОВ. В 2022 году российские войска вторглись в Украину в количестве 180 тысяч человек, а по состоянию на конец октября 2024 года их количество превысило 550 тысяч. В первой половине 2025-го число уже может достичь 700-750 тысяч оккупантов – с учетом увеличения ВС РФ с 1 января следующего года на 180 тысяч, повышения выплат контрактникам и привлечения иностранных войск, в частности КНДР.

В рамках этой проблематики я уделил внимание вопросам обязательного насыщения войск батальонной артиллерией с особым акцентом на звено "рота – взвод". Была рассмотрена необходимость расширения номенклатуры РСЗО и повышения внимания к легким реактивным системам. Кроме того, важным аспектом противодействия пехоте были, есть и остаются противопехотные заграждения. Но в условиях численного превосходства РОВ данная компонента обороны должна быть гипертрофированной и выведенной за рамки стандартов, что также рассматривалось в соответствующем материале.

Как ни странно, дивизионная система управления тоже является неотъемлемой частью повышения обороноспособности в условиях тотального численного превосходства противника, и именно этой теме посвящен сегодняшний материал. Но начнем с вопроса ее отсутствия в Силах обороны Украины.

Проблемы отсутствия ДСУ

На сегодняшний день оперативно-тактические группы, основной единицей которых являются формирования уровня "бригада", вынуждены противодействовать противнику, применяющему в войне группы войск на базе общевойсковых армий (ОВА) и армейских корпусов (АК).

Фактически возникает ситуация, когда несколько бригад на одном участке фронта противостоят одной и более ОВА или АК. При этом взаимодействие между бригадами Сил обороны Украины, мягко говоря, не всегда может похвастаться высоким показателем, в то время как единоначалие ОВА и АК, при всех недостатках их действий на тактическом уровне, сохраняет высокий уровень контроля над подразделениями на любом этапе проведения наступательных и оборонительных операций.

К слову, о живучести системы управления РОВ говорилось еще в 2022 году. Несмотря на довольно примитивную концепцию, они сохраняли стабильность управления войсками при серьезных потерях в командном составе младшего, среднего и даже высшего офицерского звена.

В свою очередь в СОУ, к сожалению, уникальные примеры полной синергии между бригадами в большинстве случаев как раз наоборот: действует принцип "моя хата с краю", то есть, вот зона ответственности и дальше ее границы – ни ногой. В ряде случаев командиры бригад даже докладывали "наверх" обстановку, значительно приукрашивая действительность, что приводило к неверному пониманию ситуации командованием, а когда происходили прорывы РОВ, то... То выводов особо не делали, поскольку проблема взаимодействия как была, так и остается.

Практически 50% случаев прорыва РОВ и захвата территорий и населенных пунктов в куда более короткие сроки, чем возможно было их удержать, – это проблемы взаимодействия подразделений. А если населенный пункт, который враг захватил за неделю, можно было удерживать в обороне месяц, два, полгода, то это перемалывание вражеского ресурса и истощение его без существенного изменения линии боестолкновения.

Именно поэтому изменение системы управления является важным моментом в адаптации Сил обороны Украины к растущему людскому ресурсу российских оккупационных войск. Ведь при продолжающемся отсутствии координации действий и лишних звеньев в управлении противостояние бесконечным волнам маршевых батальонов врага может обернуться непоправимыми потерями оперативно-тактического уровня.

Плюсы ДСУ

Дивизионная система управления решает проблему плохой координации либо ее полного отсутствия между подразделениями.

В рамках ДСУ зона ответственности охватывает больший участок, в границах которого проводится слаженное управление не приданными, а имеющимися подразделениями. В результате повышается степень взаимодействия и координации между подразделениями и значительно расширяется свобода действий без рисков на тактическом уровне.

Не менее важным является отсутствие ответственности на уровне бригады за "плохие новости" и принятие решений о купировании проблемы на оперативно-тактическом уровне – без задействования командного звена стратегического уровня. Проще говоря, проблематика может решаться на дивизионном уровне.

Такой подход в перспективе может на порядок повысить эффективность противодействия российским оккупантам и при реализации в 2025 году не только значительно повлиять на процесс истощения врага, переориентирующегося на применение в основном пехотной компоненты в наступлении, но и расширить возможности по контратакующим и контрнаступательным действиям.

Минусы ДСУ

У любой системы всегда есть как плюсы, так и минусы. И дивизионная система управления не исключение.

Прежде всего минусом является командный состав, который должен быть высокопрофессиональным и полностью понимать работу данной системы в соответствующих реалиях. За время полномасштабной войны мы неоднократно были свидетелями назначения на должность, например, командиров бригад тех людей, которые и близко не смыслили в данной области, что вызывало негативную реакцию у подразделений.

Также минусом является тот факт, что реформирование может вызвать сопротивление среди тех звеньев, которые пользовались нынешней структурой в своих интересах и будут упразднены либо реформированы. Поэтому не исключены случаи саботажа и вредительства.

И самым важным недостатком, на мой взгляд, является то, что это реформирование должно будет проводиться в горячую фазу противостояния на поле боя. То есть по объему и рискам задача стоит титаническая, так как не просто сломать старую систему и внедрить новую, но при этом не навредить фронту. Это требует серьезнейшей подготовки и слаженности на всех уровнях исполнения и внедрения новой концепции.

Выводы

Переход на дивизионную систему управления – это давно назревшее решение, от принятия и правильного внедрения которого будет зависеть ни много ни мало будущее Украины.

Нынешняя система управления уже неоднократно подтверждала свою недееспособность и архаичность в противопоставлении на поле боя концепции ОВА и АК. В 2025 году ситуация ухудшится за счет расширения возможностей командования РОВ осуществлять больше давления на тактическом уровне, что, при игнорировании этой проблемы, может привести к серьезным негативным последствиям на фронте. Поэтому подготовка, адаптация, применение всех имеющихся инструментариев и концепция СОУ с ориентиром на противодействие таким угрозам уже должны происходить.

От разговоров давно пора переходить к действиям. В противном случае в 2025 году мы будем говорить не о контрнаступлении и освобождении территорий, которые не сможет удерживать под натиском истощенный и ограниченный в ресурсах враг, а об очередных потерянных тысячах квадратных километров.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".