Сбивать ракеты 'Орешник' возможно, Украина ведет переговоры с партнерами о новых средствах ПВО – источник

Российские ракеты, одной из которых агрессор атаковал Днепр утром 21 ноября, потенциально можно сбить. Для этого Украине нужны новые средства противоракетной обороны, и переговоры об этом уже идут.

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Источники OBOZ.UA в Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что утверждения кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы невозможности перехвата "Орешника" не соответствуют действительности.

Наш собеседник отметил, что новый способ обстрела Россией Украины – это факт запугивания и нас, и наших партнеров. Однако эти ракеты сбиваются – и сбиваются разными системами, в частности THAAD.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – американский комплекс ПРО от компании Lockheed Martin, предназначен для кинетического перехвата баллистических ракет на дальности до 200 километров и на высотах до 100-150 километров.

В эксплуатации в США он с 2008 года. Иностранными операторами являются Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Источник OBOZ.UA добавил: у нашего военного руководства есть задание донести до партнеров потребность Украины в новом оружии для противодействия ракетам РФ. Работа направлена также на усовершенствование тех комплексов ПВО и ПРО, которые уже есть на вооружении ВСУ.

Напомним, что т.н. президент РФ в обращении 21 ноября назвал оружие, которое его армия применила по Днепру. По его словам, это была новейшая баллистическая ракета средней дальности "Орешник". Ранее в ГШ ВСУ заявляли об ударе межконтинентальной баллистической ракетой (предполагалось, что это была РС-26 "Рубеж").

Как сообщал OBOZ.UA:

– Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что для удара по Днепру агрессор применил экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Кедр". Владимир Путин, назвав ее "Орешником", использовал название научно-исследовательской работы по разработке этой ракеты.

– Момент прилета новой российской ракеты по Днепру утром 21 ноября попал на видео.

– По данным ГУР МО, подлетное время к Днепру тогда составило 15 минут.

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