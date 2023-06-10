Не хватает 'леопардов': украинские танкисты отработали по врагу под Бахмутом. Видео

Украинские танкисты под Бахмутом уничтожают российских оккупантов. Танки 3-й штурмовой бригады ведут огонь по позициям захватчиков.

Видео дня

Меткость украинских танкистов во время недавнего наступления позволила освободить от россиян еще часть украинской земли на Бахмутском направлении. Видео работы танков 3-й ОШБр показали на странице бригады в Facebook.

"Заряд и огонь! Танковыми пушками точно отработали по позициям оккупантов под Бахмутом. Работа танкистов третьей штурмовой бригады во время недавнего наступления и освобождения занятых оккупантами территорий. Не хватает здесь только Leopard", – прокомментировали видео воины.

На опубликованных кадрах танкисты бригады ведут огонь по позициям оккупантов. Иногда танк ненадолго отъезжает от позиции, из которой вел огонь, чтобы избежать поражения. Однако впоследствии снова возвращается, чтобы посылать захватчикам смерть.

В конце видео уставший, но исполненный решимости танкист бригады передает захватчикам пожелания поскорее наведаться на концерт к Кобзону.

Напомним, утром 10 июня в Генштабе традиционно подсчитали потери, которые понесла накануне вражеская армия. Так, за 9 июня ВСУ проредили российскую армию еще на 890 наемников и 78 единиц техники с вооружением.

Общие безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 214 660 человек.