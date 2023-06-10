Работают 24/7: спецназовцы СБУ за неделю уничтожили 7 танков и 15 блиндажей с военными РФ. Видео

Украинские защитники прореживают ряды российских оккупантов. Спецназовцы Службы безопасности Украины устроили захватчикам "ад на земле".

Видео дня

Всего за неделю воины уничтожили 7 танков и 15 блиндажей с военными РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Спецназначенцы СБУ из подразделения "Белый волк" загоняют оккупантов под землю на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что защитники Украины работают в самых горячих точках 24/7. Спецназовцы делают все для того, чтобы окопы и укрепления на украинской земле стали могилами для путинской армии.

"Лишь через неделю защитники уничтожили: 7 танков, 15 блиндажей с оккупантами, броневики, грузовики и инженерную технику. Работаем до полной Победы!" – отметили в СБУ.

Напомним, утром 10 июня в Генштабе традиционно подвели итоги потерь, которые понесла накануне вражеская армия. Так, за 9 июня ВСУ проредили российскую армию еще на 890 наемников и 78 единиц техники с вооружением.

Общие безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 214 660 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Третья штурмовая бригада на Бахмутском направлении отбросила врага с территорий 1,8 км вдоль фронтовой линии. Также враг потерял позиции на 1,2 км в глубину фронта.

– Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВС Украины в Бахмуте Донецкой области уничтожили танк оккупантов. Вражеская техника пыталась скрыться, однако украинские разведчики ее обнаружили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!