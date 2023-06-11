Украинские воины ювелирно уничтожили российскую технику на Запорожье. Видео

Российские войска продолжают нести потери на Запорожье. Украинские воины показали уничтожение колонны снабжения российской 83-й ОДШБр, перевозившей боекомплект.

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Также уничтожены несколько артиллерийских систем и топливозаправщиков. Видео точных ударов появилось в сети.

"Салют БК по случаю демилитаризации колонны техники россиян на Запорожском направлении. Ударное утро!" – отметили в комментарии к видео в одном из украинских пабликов.

Украинским СМИ удалось узнать подробности поражения украинской разведки.

"На сегодняшний день оккупанты уже не могут чувствовать себя безопасно даже вроде бы в собственном тылу. В поселке Заветное Каменско-Днепровского района Запорожской области колонна военной техники 83 бригады воздушно-десантных войск РФ попала под прицельный огонь украинским защитников", – приводит издание слова источника в разведке.

Отмечается, что в результате точных ударов захватчики потеряли три артиллерийских системы, два топливозаправщика и восемь единиц разнообразной техники.

"Среди них – грузовик с боекомплектом, который напоследок устроил настоящий салют. Освобождение наших территорий продолжается", – добавляют разведчики.

Напомним, накануне, 10 июня, Силы обороны отминусовали еще 980 оккупантов и уничтожили десятки единиц техники. По данным Генштаба, к утру 11 июня безвозвратные потери России в живой силе достигли 215 640 человек.

Также накануне было "демилитаризовано" 17 танков, 24 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 37 БПЛА оперативно-тактического уровня, 7 крылатых ракет, 33 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 2 единицы специальной техники.