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Украинские воины ювелирно уничтожили российскую технику на Запорожье. Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
4,0 т.
Украинские воины ювелирно уничтожили российскую технику на Запорожье. Видео

Российские войска продолжают нести потери на Запорожье. Украинские воины показали уничтожение колонны снабжения российской 83-й ОДШБр, перевозившей боекомплект.

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Также уничтожены несколько артиллерийских систем и топливозаправщиков. Видео точных ударов появилось в сети.

"Салют БК по случаю демилитаризации колонны техники россиян на Запорожском направлении. Ударное утро!" – отметили в комментарии к видео в одном из украинских пабликов.

Украинским СМИ удалось узнать подробности поражения украинской разведки.

"На сегодняшний день оккупанты уже не могут чувствовать себя безопасно даже вроде бы в собственном тылу. В поселке Заветное Каменско-Днепровского района Запорожской области колонна военной техники 83 бригады воздушно-десантных войск РФ попала под прицельный огонь украинским защитников", – приводит издание слова источника в разведке.

Украинские воины ювелирно уничтожили российскую технику на Запорожье. Видео
Украинские воины ювелирно уничтожили российскую технику на Запорожье. Видео

Отмечается, что в результате точных ударов захватчики потеряли три артиллерийских системы, два топливозаправщика и восемь единиц разнообразной техники.

"Среди них – грузовик с боекомплектом, который напоследок устроил настоящий салют. Освобождение наших территорий продолжается", – добавляют разведчики.

Украинские воины ювелирно уничтожили российскую технику на Запорожье. Видео
Украинские воины ювелирно уничтожили российскую технику на Запорожье. Видео
Украинские воины ювелирно уничтожили российскую технику на Запорожье. Видео

Напомним, накануне, 10 июня, Силы обороны отминусовали еще 980 оккупантов и уничтожили десятки единиц техники. По данным Генштаба, к утру 11 июня безвозвратные потери России в живой силе достигли 215 640 человек.

Также накануне было "демилитаризовано" 17 танков, 24 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 37 БПЛА оперативно-тактического уровня, 7 крылатых ракет, 33 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 2 единицы специальной техники.

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