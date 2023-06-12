Юбилейный, 300-й: воины ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 'Аллигатор' – Генштаб

Защитники Украины уничтожили очередной российский дорогостоящий ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор". Он стал уже юбилейным, 300-м, вертолетом оккупантов, который утилизировали ВСУ.

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О новых потерях государства-террориста сообщили в Facebook Генштаба ВСУ. Отметим, что Ка-52 – машина, способная поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Стоимость одного экземпляра Ка-52 без учета боеприпасов составляет около 15 млн долларов.

Напомним, что по состоянию на утро 12 июня на счету ВСУ было 299 сбитых вертолетов армии государства-террориста. Кроме того, 11 июня подразделения Сил обороны Украины проредили оккупационную российскую армию еще на 540 военных и 38 единиц техники с вооружением. Так, на 474-е сутки полномасштабной войны известно, что ВС РФ потеряли в ней по меньшей мере 216 180 военнослужащих и наемников. Что касается техники, то больше всего за сутки защитники сожгли систем артиллерии врага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ с помощью дрона уничтожили вражеский танк Т-80. Он пытался убежать от FPV спецподразделения "Омега-Запад", но дрон оказался проворнее;

– также украинские военные уничтожили российский ЗРК "Тор" вместе с экипажем на Запорожском направлении. Боевая машина сгорела дотла вместе с оккупантами по прилету "огромного дрона, использование которого раньше не фиксировалось".

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