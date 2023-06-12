ВСУ отминусовали еще 540 захватчиков и 10 артсистем врага – Генштаб
В течение 11 июня подразделения Сил обороны Украины проредили оккупационную российскую армию еще на 540 военных и 38 единиц техники с вооружением. Больше всего за сутки защитники сожгли систем артиллерии врага.
Об этом свидетельствуют обновленные данные Генштаба ВСУ относительно потерь захватчиков. Военные отмечают, что такая информация постоянно уточняется.
Так, на 474-е сутки полномасштабной войны известно, что ВС РФ потеряли в ней по меньшей мере 216 180 военнослужащих и наемников.
Накануне бойцы ВСУ уничтожили 10 российских артиллерийских систем (всего 3746), пять танков (3931) и пять боевых бронированных машин (7636).
Защитники неба сбили еще семь вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 3307).
Кроме того, воины сожгли 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 6471) и одну – спецтехники (510) ВС РФ.
С начала вторжения российская армия потеряла на украинской земле 601 РСЗО и 362 средства ПВО, в небе – 1183 крылатых ракет, 314 самолетов и 299 вертолетов, а в море – 18 кораблей/катеров.
Как сообщал OBOZREVATEL, аэроразведчики совместно с артиллеристами ВСУ уничтожили боевую машину российского десанта. Вражеская техника "заблудилась" среди украинских дорог.
Воины ракетного артиллерийского дивизиона 3-й отдельной танковой бригады уничтожили вражеский ПЗРК "Игла". Эти кадры попали на видео.
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