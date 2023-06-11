ВСУ уничтожили вражескую боевую машину десанта, 'заблудившуюся' среди украинских дорог. Видео

Украинские аэроразведчики совместно с артиллеристами уничтожили боевую машину российского десанта. Вражеская техника "заблудилась" среди украинских дорог.

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Соответствующее видео, снятое аэроразведчиками 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, опубликовали на ее Facebook-странице. На кадрах видно, как вражеская техника взорвалась и начала гореть посреди поля (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

Напомним: также защитники Украины обнародовали новое видео, снятое во время уничтожения вражеской бронетехники. Кадры были сняты в районе Бахмута Донецкой области. На них видно, как наши воины ликвидировали БМП-2 оккупантов.

Операцию выполняли воины из 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады. Они использовали отечественный противотанковый ракетный комплекс "Стугна".

Также российские войска продолжают нести потери на Запорожье. Так, в частности, была уничтожена колонна поставок российской 83-й ОДШБр, которая перевозила боекомплект. Также утилизированы несколько артиллерийских систем и топливозаправщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– бойцы ударной роты БпЛА "Ахиллес" 92 ОМБр с помощью "Армии дронов" уничтожили вражеский танк Т-80 вместе с экипажем на Купянском направлении;

– в оккупированном Бердянске Запорожской области переполнены морги. Также закрыт доступ для посещения территории в западной части города вокруг городского морга. Таким образом, страна-агрессор Россия пытается скрыть свои потери в войне.

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