newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Бутусов показал блестящую работу ударной роты БпЛА "Ахиллес" 92 ОМБр под Купянском

Марина Погорилко
War
1 минута
15,2 т.
Бутусов показал блестящую работу ударной роты БпЛА 'Ахиллес' 92 ОМБр под Купянском

Бойцы ударной роты БпЛА "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады с помощью "Армии дронов" уничтожили вражеский танк Т-80 вместе с экипажем. Оккупанты понесли потери на Купянском направлении.

Видео дня

Видео эффектной ликвидации противника показал в Telegram украинский журналист военный корреспондент Юрий Бутусов. На кадрах видно, что сначала загорелась техника, а оккупанты начали суетиться вокруг. Но уже вскоре "подарок" прилетел им тоже (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Бутусов показал блестящую работу ударной роты БпЛА "Ахиллес" 92 ОМБр под Купянском
Бутусов показал блестящую работу ударной роты БпЛА "Ахиллес" 92 ОМБр под Купянском

Напомним: также бойцы подразделения аэроразведки "Марсель" уничтожили вражеский РСЗО "Град". Российские оккупационные войска понесли потери в Тавильжанском лесу на Харьковщине. На опубликованных кадрах видно, как вражеская техника притаилась среди высоких деревьев, однако это ее не спасло – огненный "привет" прилетел с неба.

В общей сложности за несколько месяцев указанное подразделение уже уничтожило десятки враждебных целей, среди которых личный состав, месторасположение складов БК и техники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Запорожской области Силы обороны уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" российских оккупантов. Больше противник не сможет обстреливать из нее позиции ВСУ;

– украинские танкисты 3-й штурмовой бригады отработали по врагу под Бахмутом. Меткость украинских танкистов во время недавнего наступления позволила освободить от россиян еще часть украинской земли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!