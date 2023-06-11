Бутусов показал блестящую работу ударной роты БпЛА 'Ахиллес' 92 ОМБр под Купянском

Бойцы ударной роты БпЛА "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады с помощью "Армии дронов" уничтожили вражеский танк Т-80 вместе с экипажем. Оккупанты понесли потери на Купянском направлении.

Видео дня

Видео эффектной ликвидации противника показал в Telegram украинский журналист военный корреспондент Юрий Бутусов. На кадрах видно, что сначала загорелась техника, а оккупанты начали суетиться вокруг. Но уже вскоре "подарок" прилетел им тоже (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: также бойцы подразделения аэроразведки "Марсель" уничтожили вражеский РСЗО "Град". Российские оккупационные войска понесли потери в Тавильжанском лесу на Харьковщине. На опубликованных кадрах видно, как вражеская техника притаилась среди высоких деревьев, однако это ее не спасло – огненный "привет" прилетел с неба.

В общей сложности за несколько месяцев указанное подразделение уже уничтожило десятки враждебных целей, среди которых личный состав, месторасположение складов БК и техники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Запорожской области Силы обороны уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" российских оккупантов. Больше противник не сможет обстреливать из нее позиции ВСУ;

– украинские танкисты 3-й штурмовой бригады отработали по врагу под Бахмутом. Меткость украинских танкистов во время недавнего наступления позволила освободить от россиян еще часть украинской земли.

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