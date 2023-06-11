ВСУ под Бахмутом разгромили российскую технику с помощью "Стугны". Видео

Защитники Украины обнародовали новое яркое видео, снятое во время уничтожения российской бронетехники, вторгшейся на территорию нашей страны. Кадры были сняты в районе Бахмута Донецкой области.

Видео дня

На видео показано, как наши воины ликвидировали БМП-2 оккупантов. Запись появилась в Facebook-аккаунте Отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск ВСУ (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Операцию выполняли воины из 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады. Они использовали отечественный противотанковый ракетный комплекс "Стугна".

Наши защитники совершили выстрел и "довели" снаряд до цели, после чего произошел эффектный взрыв. У российской БМП-2 не осталось никаких шансов. Реакция военнослужащих ВСУ на успешное поражение вражеской военной техники была эмоциональной.

Как писал OBOZREVATEL:

– 11 июня в 3-й отдельной штурмовой бригаде подтвердили продвижение под Бахмутом. Пока украинские защитники закрепляются на отбитых у российских захватчиков позициях.

– Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ Вооруженных сил Украины ранее показали, как уничтожили танк оккупантов в Бахмуте. Вражеская техника пыталась спрятаться, однако украинские разведчики нашли ее и "демилитаризировали".

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