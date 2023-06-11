'На каждого найдется пуля!' Воины ракетного артдивизиона уничтожили ПЗРК 'Игла'. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать живую силу и технику кафиров. В этот раз военные уничтожили вражеский ПЗРК "Игла".

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Об этом сообщил СтратКом ВСУ в своем Telegram-канале. Умело отработали по позициям врага воины ракетного артиллерийского дивизиона 3 отдельной танковой бригады.

"На каждого захватчика у нас найдется пуля или снаряд, или дрон-камикадзе. Очередное подтверждение тому продемонстрировали воины ракетного артиллерийского дивизиона 3 отдельной танковой Железной бригады – хорошо обученный расчет под руководством офицера с позывным "Свеча"" – говорится в сообщении.

С помощью специально оснащенного квадрокоптера типа FPV они провели разведку и эффективно устранили вражеский ПЗРК. Как отмечается, вероятно, это был переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла".

Напомним, что украинские защитники с помощью дрона уничтожили вражеский блиндаж вместе с оккупантами. На дроне, ликвидировавшем оккупантов, воины прикрепили надпись "За Каховскую ГЭС".

Ранее сообщалось, что воины 30-й бригады уничтожили российскую станцию РЭБ. Соответствующее видео опубликовано в Facebook 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Именно ее бойцы нанесли значительные потери врагу.

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