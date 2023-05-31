'Нельзя посягать на наших 'птичек': воины 30-й бригады уничтожили российскую станцию РЭБ. Видео

Украинские воины каждый день наносят необратимые потери российским оккупантам. На этот раз они уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы.

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Соответствующее видео опубликовано в Facebook 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Именно ее бойцы нанесли жесткие потери врагу (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Больше не "РАБОТАЕТ". Российский РЭБ (средство радиоэлектронной борьбы) нагло охотился на украинские БПЛА. Но оказался слабаком!" – заявили украинские защитники.

По их словам, дрон-разведчик 30 ОМБр нашел врага и указал координаты артиллерии, поразившей РЭБ.

"Прилетел дрон-разведчик 30 ОМБр, нашел врага и указал координаты артиллерии, поразившей РЭБ. Потому что нельзя посягать на наших "птичек"!" – отметили воины.

Отметим, Министерство обороны России по-прежнему пытается скрывать огромные потери оккупационной армии на войне в Украине. Для этого ведомство государства-террориста искусственно раздувает украинские потери в войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 30 мая Силы обороны Украины отправили на "концерт Кобзона" еще 470 российских оккупантов. Численность "армии двухсотых" государства-террориста РФ за период полномасштабного вторжения достигла уже 207 910 захватчиков. Также террористы потеряли десятки тысяч единиц различной техники.

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